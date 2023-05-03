Стало возможно приобрести билеты еще в 4 района на портале biletim.az

В рамках работы по электронизации услуг Агентства наземного транспорта Азербайджана и обеспечению цифровой трансформации в транспортной сфере в число направлений на портале "biletim.az" добавлены еще четыре района, куда можно приобрести билеты.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, пассажиры теперь могут купить билеты онлайн на автобусы из Баку в Гёйгёль, Газах, Билясувар, Хачмаз и обратно.

Отметим, что до этого на портале можно было приобрести билеты на автобусы по 23 маршрутам.

Система онлайн-продажи билетов будет поэтапно охватывать всех перевозчиков и автовокзалы, которые предоставляют услуги в сфере пассажироперевозок. В настоящее время число перевозчиков увеличено до 76, а транспортных средств - до 158.

Отметим, что портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени, обеспечения удовлетворенности клиентов, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

Чтобы приобрести билет, нужно пройти регистрацию на сайте biletim.az. Для мобильных устройств данное приложение можно загрузить через "App Store" и "Google Play".