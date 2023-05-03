Тарифный совет утвердил цены на 95 лекарств

3 мая 2023 года прошло очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, по итогам которого было принято соответствующее решение.

Как сообщает в среду Day.Az, на заседании были утверждены цены на 95 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию, и внесены изменения в цены на 47 лекарственных средств, имеющих соответствующее заключение минздрава, в целях обеспечения надежности поставок, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 июня 2015 года №209 и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного совета от 21 июня 2015 года №21.

Полный перечень лекарственных средств, цены на которые утверждены с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, страны-производителя, размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).