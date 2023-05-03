https://news.day.az/society/1561265.html Смертельное ДТП в Габале - ФОТО
Смертельное ДТП в Габале - ФОТО
В Габале произошло тяжелое ДТП.
Как сообщили в среду Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в районе села Нохургышлаг Габалинского района водитель автомобиля марки "Tofaş", сотрудник полиции Ильхам Джаббарлы, 1992 года рождения, потерял управление транспортным средством, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.
Водитель и 32-летний пассажир Хафиз Махмудлу скончались на месте происшествия. Другой пассажир, Эльшад Азизли, был госпитализирован.
По данному факту проводится расследование.
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