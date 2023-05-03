Смертельное ДТП в Габале

В Габале произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили в среду Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в районе села Нохургышлаг Габалинского района водитель автомобиля марки "Tofaş", сотрудник полиции Ильхам Джаббарлы, 1992 года рождения, потерял управление транспортным средством, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

Водитель и 32-летний пассажир Хафиз Махмудлу скончались на месте происшествия. Другой пассажир, Эльшад Азизли, был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.