На этих улицах затруднено движение

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

3. Круг "20 января";

4. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", в направлении центра;

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, м. "Проспект Азадлыг".