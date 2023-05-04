https://news.day.az/society/1561425.html Начинается судебный процесс в отношении еще четырех человек по "Тертерскому делу"
Начинается судебный процесс в отношении еще четырех человек по "Тертерскому делу"
Начинается судебный процесс по уголовному делу в отношении четырех обвиняемых по "Тертерскому делу" - Микаилова Руслана Мамедали оглу, Машиева Санана Сахават оглу, Гахраманова Джабира Бабахан оглу и Алиева Эльчина Калам оглу, сообщает в четверг Day.Az.
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