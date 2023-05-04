Какая погода будет в Баку завтра?

5 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Днем местами возможны кратковременные осадки. Умеренный южный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили Day.Az в четверг в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет 10-14° тепла, днем - 17-22° тепла.

Атмосферное давление упадет с 765 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В дневное время в некоторых горных районах страны возможны кратковременные осадки. Местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем - 20-25°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 5-10°, местами до 15° тепла.