https://news.day.az/society/1561483.html Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку объявляет прием на работу
- Опыт работы по перевозке пассажиров
- рекомендательное письмо с последнего места работы
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку объявляет прием на работу
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующие вакансии (отбор происходит на конкурсной основе):
1. Водители
Требования к кандидатам:
- Опыт работы по перевозке пассажиров
- Отсутствие вредных привычек
CV и нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 31 мая 2023 года:
- рекомендательное письмо с последнего места работы
- водительское удостоверение категории B C D
- справка с наркологического центра
Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре