Состоялось открытие благотворительной ярмарки «YayLand Fest»

Очередное новшество от фонда "Nargis"! Первого мая благотворительная ярмарка "YayLand Fest" открыла свои двери для жителей и гостей города Баку.

С 2013 года Фонд "Nargis" является организатором благотворительной ярмарки "Soyuq Əllər, İsti Ürək", крупнейшей зимней ярмарки в Баку. За 10 лет благодаря средствам, собранным благодаря ярмарке, выздоровели сотни малышей, проживающих в разных регионах Азербайджана и борющихся с тяжелыми заболеваниями, передает Day.Az.

В 2023 году Фонд "Nargis" впервые в своей истории создал летнее настроение в центре Баку, организовав сказочную ярмарку "YayLand Fest" на Площади Фонтанов. Самое главное, финансовая поддержка спонсоров "YayLand Fest" и все средства, собранные от аренды домов, построенных на ярмарке, идут на покрытие расходов на лечение и операцию группы детей, страдающих различными заболеваниями. По окончании ярмарки финансовый отчет и подробная информация будут размещены на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в социальных сетях.

"YayLand Fest", проходящий на Площади Фонтанов с 1 мая по 15 июня 2023 года, состоит из 62 больших и 20 маленьких домов, 3 двухэтажных ресторанов, различных киосков и тематических уголков. Посетители ярмарки могут приобрести вкусные блюда Запада и Востока по доступным ценам, эксклюзивные сувениры, безалкогольные напитки и десерты, а также открыть для себя арт-инсталляцию, фотозону, 4D-кинотеатр, комнату страха, новые игры и комнату-лабиринт.

На "YayLand Fest" каждый гость, может погрузится в мир сказки. Так, в разных частях ярмарки и в общей концепции ярмарки можно найти элементы произведения известного английского писателя Луи Кэрролла "Алиса в стране чудес".

В незабываемый день открытия ярмарки гостей встречали сказочные герои, аниматоры и танцоры. Специальным гостем дня стал Народный артист Азербайджанской Республики Натиг Ширинов. Возглавляемая им ритм-группа "Natiq" и произведения, которые он исполнял вместе с Умидом Шириновым, произвели впечатление на местных и зарубежных гостей.

Официальными партнерами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО "Azərişıq", "Bakı Abadlıq Xidməti", Государственное рекламное агенство Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", служба безопасности Pasha Holding, "Bakı Strafor Kəsim".

Благотворительная ярмарка проводится при поддержке компаний-спонсоров "Pasha Holding", "Coca-Cola", "M-10", "Azercell", "Xırta-Xırt", "Atabey Çiğ Köfte", "Xırdalan", "Milla", "Chocolatier", "Azergold", "ASCO", проект агротуризма "Şəhərdən Kəndə", "BirBank", "Yango", "Coffee 'n Joy", "Bizim Tarla", "Azərçay" и Азербайджанские программы Университета Анадолу.

Благотворительная ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00 до 15 июня 2023 года. Вход на ярмарку свободный.

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