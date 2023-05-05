На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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