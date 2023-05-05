https://news.day.az/society/1561662.html Граждане Турции начали голосовать в Баку
Граждане Турции начали голосовать в Баку
В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.
Как передает Day.Az, избирательные участки открылись для голосующих сегодня в 09:00.
На территории Азербайджана создано 15 избирательных участков для голосования граждан Турции, девять из них находятся в Баку. Кроме того, турецкие граждане могут проголосовать в Нахчыване и Гяндже.
Голосование на всей территории страны продлится до 21:00 7 мая.
Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.
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