Граждане Турции начали голосовать в Баку

В Азербайджане началось голосование для граждан Турции в рамках президентских и парламентских выборов в братской стране.

Как передает Day.Az, избирательные участки открылись для голосующих сегодня в 09:00.

На территории Азербайджана создано 15 избирательных участков для голосования граждан Турции, девять из них находятся в Баку. Кроме того, турецкие граждане могут проголосовать в Нахчыване и Гяндже.

Голосование на всей территории страны продлится до 21:00 7 мая.

Отметим, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая.