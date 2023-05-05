Вниманию желающих купить недорогие дома в Баку

На сайтах объявлений можно встретить информацию о продаже частных домов в селах и поселках вокруг Баку за 10-15 тысяч манатов.

Сообщается, что эти дома, построенные на земельных участках в одну сотку и меньше, в основном состоят из одной комнаты и маленькой кухни. Порой их строят даже без кухонь и ванных комнат, сообщает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az.

Эксперт в сфере строительства Мухтар Эртуран в передаче Xəbər Ertəsi отметил, что в последнее время люди, занимающиеся куплей-продажей недвижимости, превратили это дело в "бизнес". Они покупают земельные участки, строят там маленькие дома и выставляют на продажу по низким ценам.

По его словам, такие строения в основном можно найти в Хырдалане, Бинагади, Ясамале и на других территориях. М.Эртуран добавил, что фундамент подобных жилых объектов бывает неустойчивым. Наряду с этим, из-за некачественного строительства через короткое время их приходится снова ремонтировать. Одним словом, такие дома в будущем создают серьезные проблемы.

Он добавил, что при покупке частного дома обязательно следует обратить внимание, соответствует ли его строительство существующим нормам.