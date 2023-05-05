Аппеляционный суд поддержал решение о конфискации имущества бывшего главы ИВ

Уголовное дело в отношении бывшего главы исполнительной власти Агстафы Низамеддина Гулиева, скончавшегося в заключении, было пересмотрено в части, связанной с имуществом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Апелляционном суде Гянджи на основании протеста прокурора было объявлено решение.

Коллегия судей под председательством судьи Салмана Гусейнова оставила в силе приговор суда первой инстанции.

Согласно решению, имущество Низамеддина Гулиева на сумму 600 тысяч манатов было вновь конфисковано.