https://news.day.az/society/1561691.html Аппеляционный суд поддержал решение о конфискации имущества бывшего главы ИВ
Аппеляционный суд поддержал решение о конфискации имущества бывшего главы ИВ
Уголовное дело в отношении бывшего главы исполнительной власти Агстафы Низамеддина Гулиева, скончавшегося в заключении, было пересмотрено в части, связанной с имуществом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Апелляционном суде Гянджи на основании протеста прокурора было объявлено решение.
Коллегия судей под председательством судьи Салмана Гусейнова оставила в силе приговор суда первой инстанции.
Согласно решению, имущество Низамеддина Гулиева на сумму 600 тысяч манатов было вновь конфисковано.
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