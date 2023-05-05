В Сиязане произошел оползень.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, оползень произошел в селе Садан Сиязанского района.

В результате этого жилые дома жителей села Н.Ганбаева и Г.Меликова оказались непригодными для проживания.

Сотрудники Северного регионального центра МЧС временно переселили жителей села Садан, дома которых пришли в непригодное для проживание состояние.