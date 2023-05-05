https://news.day.az/society/1561708.html В Сиязане произошел оползень - ФОТО - ВИДЕО
В Сиязане произошел оползень - ФОТО - ВИДЕО
В Сиязане произошел оползень.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, оползень произошел в селе Садан Сиязанского района.
В результате этого жилые дома жителей села Н.Ганбаева и Г.Меликова оказались непригодными для проживания.
Сотрудники Северного регионального центра МЧС временно переселили жителей села Садан, дома которых пришли в непригодное для проживание состояние.
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