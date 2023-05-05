Азербайджан является одним из лидеров по минному загрязнению

Азербайджан входит в число стран, чья территория наиболее всего загрязнена минами.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал технический директор отдела инженерных служб компании RPS Energy Ltd. Дэвид Денман в ходе брифинга в связи с недавним разрывом мины в Тертерском районе.

"Мы прибыли в Азербайджан в 2021 году по приглашению Агентства Азербайджана по разминированию. Наша компания занимается разминированием во многих странах, однако такого количества мин, как в Азербайджане, я не видел еще нигде. Я прибыл сюда для того, что изучить процесс очистки от мин с помощью технологии RAMS (Remote Aerial Minefield Survey). За годы сотрудничества мы проделали огромную работу, добились больших успехов. Однако, несмотря на все усилия, на территориях Азербайджана жители все еще гибнут от мин. И как вы знаете, 28 апреля в Тертере погибли люди, с которыми мы сотрудничали. Мне очень тяжело каждый раз получать такие горькие новости. Но с полной уверенностью и надеждой говорю, что мы общими усилиями с Агентством Азербайджана по разминированию сможем обеспечить безопасное возвращение мирных людей на эти территории и ускорим масштабный процесс "Большого возвращения", - сказал он.

Отметим, что c 2021 года Агентство Азербайджана по разминированию для исследования минных полей в сотрудничестве с британской компанией RPS Energy Ltd. применяет технологию RAMS (Remote Aerial Minefield Survey). В рамках данного сотрудничества с помощью искусственного интеллекта исследована 51 тысяча гектаров территорий Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации.

Напомним, что 28 апреля в результате разрыва мины в Тертере погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, 1982 г.р., Гезалов Сахават Исмаил оглу, 1981 г.р. и Садиев Фарид Мехман оглу, 1996 г.р.