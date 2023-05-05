https://news.day.az/society/1561779.html В Баку построят амфитеатр
В Баку построят амфитеатр
Предусматривается строительство в Центральном ботаническом саду Баку амфитеатра.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.
Он отметил, что строительство каких-либо объектов общественного питания на территории сада не планируется.
"В рамках масштабной реконструкции на основе утвержденного проекта здесь создается обширный лесной и зеленый покров, увеличивается число деревьев. Также на территории будет создана игровая площадка для детей. Кроме того, в рамках проводимых работ в Центральном ботаническом саду будет создано озеро", - сказал Иманов.
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