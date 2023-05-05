В центре отдыха в Сиязаньском районе произошел пожар
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В селе Машриф Сиязаньского района на территории ресторана сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажной постройки общей площадью 55 кв.м.

Как сообщили Day.Az в МЧС, ресторан был защищен от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.