https://news.day.az/society/1561788.html В центре отдыха в Сиязаньском районе произошел пожар - ФОТО
В центре отдыха в Сиязаньском районе произошел пожар - ФОТО
В селе Машриф Сиязаньского района на территории ресторана сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажной постройки общей площадью 55 кв.м.
Как сообщили Day.Az в МЧС, ресторан был защищен от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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