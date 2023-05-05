Сколько людей заразилось коронавирусом?

В Азербайджане за последние сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 511 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 070 человек вылечились, 10 254 - скончались, число активных больных составляет 187.

За последние сутки в стране проведены 656 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 595 306.