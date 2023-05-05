https://news.day.az/society/1561864.html Сколько людей заразилось коронавирусом?
Сколько людей заразилось коронавирусом?
В Азербайджане за последние сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 46 человек вылечились, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 511 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 070 человек вылечились, 10 254 - скончались, число активных больных составляет 187.
За последние сутки в стране проведены 656 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 595 306.
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