Стали известны результаты мониторинга на наличие птичьего гриппа

Обнародованы результаты эпизоотологических мониторингов по птичьему гриппу, проведенных 10-14 апреля Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Агентстве пищевой безопасности, мониторинги проводились сотрудниками агентства, Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, Центра здоровья животных и ветеринарной службы Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля за особо опасными инфекциями при министерстве здравоохранения Азербайджана, а также сотрудниками и специалистами охотничьих хозяйств и национальных парков по всей территории страны.

Мониторинги в связи с дикими птицами были проведены в охотничьих хозяйствах Махмудчала, Агзыбир и Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, на Абшеронском полуострове, на водно-болотных территориях, в прибрежных зонах и на других территориях Абшеронского, Ширванского, Аггёльского, Гызылагаджского национальных парков. С целью выявления возбудителя заболевания были взяты 70 образцов патологических материалов. Также для лабораторного исследования были взяты образцы крови 90 голов птицы в 9 промышленных птицеводческих предприятиях в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском, Лянкяранском, Хачмазском, Сиязанском, Сальянском и Нефтчалинском районах, 540 голов домашней птицы в порядка 180 семейных хозяйствах в городах Баку, Абшеронском, Хызинском, Астаринском, Агджабединском, Сиязанском, Шабранском, Сальянском, Билясуварском и Лянкяранском районах, проведен общий осмотр птичников, собраны эпизоотологические данные.

В ходе мониторинга образцы, взятые у диких и домашних птиц, были исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории. В результате анализа исследований и общих эпизоотологических наблюдений возбудителя высокопатогенного заболевания птичьим гриппом и птиц с подозрительными клиническими признаками заболевания выявлено не было. В ходе мониторинга также были проведены наблюдения на природных территориях, в семейных и фермерских хозяйствах среди животных, подверженных бешенству и чуме мелкого рогатого скота - больных или погибших животных выявлено не было.