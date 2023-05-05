В Азербайджане определен порядок наименования автомобильных дорог

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановления "Об утверждении классификационных показателей автомобильных дорог" и "Правил регистрации, индексации и наименования автомобильных дорог общего пользования" от 1 июля 2004 года, "Правила кодирования объектов транспортной инфраструктуры, определения их начальной и конечной точек, центральных линий и точек пересечения" от 5 декабря 2012 года и в "Технический регламент о механизме ввода информации в информационную систему, обеспечивающую функционирование адресного реестра, и использования этой информации" от 13 октября 2014 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в случаях обращения Государственной службы имущественных вопросов при министерстве экономики в связи с наименованием новой автомобильной дороги или безымянной автомобильной дороги, соответствующий местный орган исполнительной власти (за исключением органа исполнительной власти городского района) в течение 21 рабочего дня присваивает наименование автомобильной дороге в порядке, установленном Кабинетом министров, и информирует об этом Государственную службу в течение 3 рабочих дней.