Коллегией адвокатов приостановлена деятельность двух адвокатов
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Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила деятельность двух адвокатов.

Как сообщает в субботу Day.Az, это решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.

В ходе заседания были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии по начатому в отношении данных адвокатов дисциплинарному делу.

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