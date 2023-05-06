Коллегией адвокатов приостановлена деятельность двух адвокатов

Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила деятельность двух адвокатов.

Как сообщает в субботу Day.Az, это решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.

В ходе заседания были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии по начатому в отношении данных адвокатов дисциплинарному делу.

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