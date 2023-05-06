https://news.day.az/society/1562036.html Коллегией адвокатов приостановлена деятельность двух адвокатов
Коллегией адвокатов приостановлена деятельность двух адвокатов
Коллегия адвокатов Азербайджана приостановила деятельность двух адвокатов.
Как сообщает в субботу Day.Az, это решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов.
В ходе заседания были рассмотрены заключения дисциплинарной комиссии по начатому в отношении данных адвокатов дисциплинарному делу.
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