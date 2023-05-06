Проживающие в Карабахе этнические армяне смогут получить азербайджанское гражданство

Проживающие в Карабахе лица армянского происхождения, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"У главы азербайджанского государства есть четкое стратегическое видение относительно наших граждан армянского происхождения. Лица, соблюдающие наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство. В этом случае для получения документов они смогут воспользоваться либо услугами службы ASAN xidmət, либо мобильными услугами", - сказал Мехтиев.