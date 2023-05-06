Жители освобожденных районов получат доступ высокоскоростному интернету

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся работы по реализации проектов в сфере мобильной связи и коммуникаций.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, министерство привержено достижению поставленных целей по обеспечению всех районов, включая самые отдаленные, высокоскоростным интернетом до конца 2024 года.

"Мы также привержены формированию технологически грамотного общества", - сказал Набиев.

Говоря о проведении Международного космического конгресса в "Год Гейдара Алиева", он отметил, что это является значимым событием для страны. Великий лидер Гейдар Алиев заложил основы развития сектора информации и технологий в Азербайджане, подчеркнул министр.

"В 2013 году с запуском первого телекоммуникационного спутника Азербайджан стал космической страной", - сказал он.