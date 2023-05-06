Почтовые марки, посвященные 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, выпустят в семи странах

В 2023 году в Азербайджане и семи зарубежных странах планируется выпуск почтовых марок, посвященных 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, данные почтовые марки уже выпущены в обращение в Турции, России и Казахстане.

"В рамках мероприятий по случаю 100-летия великого лидера в этом году в Азербайджане будет выпущено 11 видов почтовых марок", - добавил министр.

