https://news.day.az/society/1562078.html Минобороны переводит вооружение и технику на летний режим эксплуатации - ФОТО - ВИДЕО
Минобороны переводит вооружение и технику на летний режим эксплуатации - ФОТО - ВИДЕО
В азербайджанской армии начинается перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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