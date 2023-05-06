Минобороны переводит вооружение и технику на летний режим эксплуатации
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

В азербайджанской армии начинается перевод вооружения и техники на летний режим эксплуатации, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Новость обновляется