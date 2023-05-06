В Гедабекском районе похитили 32-летнюю женщину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 4 мая житель города Гедабека И.Рафили (имя и фамилия условные) обратился в полицию и сообщил, что около 13:00 его сестру Б.Рафили (имя и фамилия условные) похитили неизвестные.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в похищении житель села Гурудара Руслан Гасанов (1987 г.р.), уроженец села Славянка Аяз Гумбатов (1979 г.р.) и житель Гедабека Габиль Мамедджафаров (1994 г.р.).

Б.Рафили была найдена и передана семье.

По данному факту в Гедабейском РУП продолжаются следственные действия.