Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 151 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 42, вторую - 82, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 535. Первую дозу вакцины получили 5 410 951, вторую - 4 882 363, три и более - 3 403 042, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 403 042 человек.