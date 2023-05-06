Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились, трое скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 540 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 100 человек вылечились, 10 257 - скончались, число активных больных составляет 183.

За последние сутки в стране проведен 1 181 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 596 487.