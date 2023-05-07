В Южном Азербайджане террористы напали на наших соотечественников
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Совершено террористическое нападение на село Достек, расположенное на дорого Урмия-Учнова в Южном Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

На наших соотечественников, отдыхающих там, напали с палками и камнями.