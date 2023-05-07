В Абшероне задержан подозреваемый в умышленном убийстве своей жены

7 мая примерно в 00:00 в прокуратуру Абшеронского района поступила информация о смерти Тюрканы Гюндюз (1982 г.р.)

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в результате проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что она была умышленно убита путем нанесения ножевого ранения со стороны своего мужа - гражданина Турции Мухаммета Гюндюза (1967 г.р.).

По данному факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство человека) УК АР. М.Гюндюз задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время проводится предварительное расследование.