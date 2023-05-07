Для меня большая честь быть участником "Бакинского марафона - 2023", который проходит по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend ветеран Тураб Мамедов.

По его словам, марафон организован на очень высоком уровне.

"Организация подобных спортивных мероприятий - положительное явление. Мы с большим удовольствием участвуем в марафоне вместе с нашими друзьями-ветеранами. Как всегда, Фонд Гейдара Алиева не оставляет без внимания ветеранов. Поэтому выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева", - сказал он.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" зарегистрировались 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, который пройдет под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага.