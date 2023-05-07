В фан-зоне "Бакинского марафона - 2023" царит атмосфера праздника и хорошего настроения.

Об этом в воскресенье сказалаTrend зрительница "Бакинского марафона - 2023", преподаватель Азербайджанского государственного медицинского университета Хатира Шихлы, передает Day.Az.

"Мы представляем команду нашего Университета и надеемся на успешный финиш. Инициатива проведения "Бакинского марафона" - замечательная, мы поддерживаем все мероприятия, которые касаются здоровья нации. Чем чаще будут проводится такие мероприятия, тем лучше, они стимулируют людей заниматься спортом.

В фан-зоне атмосфера замечательная, много народу, все дружелюбные, улыбаются. Здесь проводятся интересные соревнования, в которых все с удовольствием участвуют", - отметила она.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" зарегистрировались 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, который пройдет под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага.