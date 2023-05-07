Рад быть участником "Бакинского марафона - 2023", организованного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend победитель конкурса по исполнению мугама Миралам Мираламов.

По его словам, марафон очень интересный.

"Сегодня спортивный праздник. Я тоже участвую в марафоне. Это очень хорошая инициатива. Я рад, что это мероприятие стало традиционным. Марафон - это не просто забег. Здесь мы общаемся и соревнуемся с людьми в дружеской обстановке. Выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева за эту инициативу", - сказал он.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева проходит шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" зарегистрировались 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, который проходит под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага.