На площади Государственного флага для участников "Бакинского марафона - 2023", жителей города и гостей создана развлекательная зона, сообщает в воскресенье передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Здесь проходят различные развлекательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия.

Посетители развлекательной зоны с удовольствием участвуют в конкурсах, развлекательных программах и викторина.

Они с нетерпением ждут участников марафона, чтобы поздравить их с успешным финишем.

Развлекательная зона "Бакинского марафона - 2023" - это пространство праздника, любви к спорту, единения, поддержки.

Представляем читателям Trend фоторепортаж с развлекательной зоны "Бакинского марафона - 2023".

Любовь к спорту, единение и поддержка - развлекательная зона "Бакинского марафона - 2023" (ФОТО)