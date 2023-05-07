https://news.day.az/society/1562230.html Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая - победитель
Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая - победитель
Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая.
Как передает Day.Az, об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал журналистам победитель "Бакинского марафона - 2023", спортсмен из Украины Богдан Симонович.
"Трасса "Бакинского марафона - 2023" немного тяжелая.
Полумарафон, проходит под лозунгом "Победи ветер", и действительно, его нужно было победить. Конкуренция на соревновании хорошая. Мы бежали вместе, и где-то на 11-м километре мне удалось оторваться от конкурентов. Я почувствовал порывы ветра и вырвался вперед", - сказал он.
Победитель подчеркнул, что впервые участвует в "Бакинском марафоне".
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