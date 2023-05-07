Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, моросящий дождь. Южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны осадки. Местами возможны гроза и град, туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.