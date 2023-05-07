Определились победители "Бакинского марафона - 2023"
Определились победители "Бакинского марафона - 2023".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, украинец Богдан Симонович финишировал первым среди мужчин. Второе место занял Давид Караташвили из Грузии, третье - Аркан Чобан из Турции.
Среди женщин первое место заняла украинка Наталья Симонович. Второй стала турчанка Хасибе Демир, третьей - другая представительница Украины Валентина Полтавская.
Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".
На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.
Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.
Полумарафон, который прошел под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.
Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.
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