Определились победители "Бакинского марафона - 2023".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, украинец Богдан Симонович финишировал первым среди мужчин. Второе место занял Давид Караташвили из Грузии, третье - Аркан Чобан из Турции.

Среди женщин первое место заняла украинка Наталья Симонович. Второй стала турчанка Хасибе Демир, третьей - другая представительница Украины Валентина Полтавская.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.