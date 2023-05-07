Награждены победители "Бакинского марафона-2023"

В Баку в воскресенье прошла церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2023".

Как сообщает в воскресенье Trend, среди мужчин первое занял украинец Богдан Симонович, на второй позиции - Давид Караташвили из Грузии, на третьем месте - Аркан Чобан из Турции, передает Day.Az.

Среди женщин первое место заняла украинка Наталья Симонович. Второй стала турчанка Хасибе Демир, третьей - другая представительница Украины Валентина Полтавская.

Победители, занявшие I место в мужской и женской категориях удостоены денежного вознаграждения в размере 3000 манатов, II местa- 2000 манатов, III места - 1000 манатов, также им вручены медали, сертификаты и подарки.

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом "Победи ветер", охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.