В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 15 случаев заражения коронавирусом, 24 человека вылечились, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 124 человека вылечились, 10 257 - скончались, число активных больных составляет 174.

За последние сутки в стране проведено 800 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 597 287.