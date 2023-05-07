Эльдар Сеидов о строительстве частных домов в селе Дедели и Пирахмедли

В селе Дедели будет построено 1050 частных домов, а в Пирахмедли - 565.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье Trend главный советник Специального представительства по Карабаху Эльдар Сеидов.

"В ходе визита в Физулинский район глава государства заложил фундамент сел Дедели и Пирахмедли. Площадь сел составит 314 га и 178 га соответственно. Всего в селе Дедели будет построено 1050 частных домов, а в селе Пирахмедли - 565. Хочу отметить, что площадь двора каждого дома будет составлять 1200 кв.м. На 1-м этапе в двух селах будет построено 607 жилых домов, в селах также будут построены объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады, спортивные клубы, медицинские центры, рынки, мечети, коммерческие объекты. В селах запроектированы теплосберегающие дома в современном стиле с сохранением исторических традиций. Также в центре внимания будет обеспечение занятости населения в этих населенных пунктах. Строительные работы в селах планируется завершить в 2025 году", - сказал он.

По его словам, общая протяженность внутригородских дорог составляет 87,34 км.

"На начальном этапе планируется строительство дороги протяженностью 18,47 км, для обеспечения комфортного передвижения пешеходов предусмотрены пешеходные дорожки, зеленые полосы, велосипедные дорожки, специальные полосы движения для общественного транспорта. Проспекты будут четырехполосными, а улицы и дороги - двухполосными. Проект призван улучшить снабжение питьевой водой 50 тысяч человек в городе Физули. В рамках проекта планируется бурение 15 субартезианских скважин, строительство 10,7-километрового магистрального водопровода, очистных сооружений, а также строительство водопроводной сети общей протяженностью 103 километра и выполнение других работ. На первом этапе планируется строительство водохранилища емкостью 17 000 кубометров. Это водохранилище обеспечит питьевой водой около 80 процентов населения города. Водохранилище, обслуживающее оставшиеся 20 процентов, будет построено на втором этапе. Со строительством этого водохранилища будет обеспечено постоянное водоснабжение наших жителей, которые переедут в город. Как вам известно, в городе Физули строится школа на 960 ученических мест, которая была подарена Президентом Республики Узбекистан Шовкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа, и по проекту предполагается, что строительные работы будут завершены к концу этого года. В школе будут созданы 40 учебных комнат, 6 лабораторий, 2 компьютерных класса, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал, спортзал, столовая, библиотека. На территории школы будет построено футбольное поле, места для отдыха и проведения мероприятий, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция. Работы ведутся качественно и в соответствии со строительными нормами, в этой школе будут учиться первые ученики, вернувшиеся в город Физули. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также расценил инициативу Узбекистана по строительству большой школы в Физулинском районе как очередной шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами", - добавил он.