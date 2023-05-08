На этих улицах затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в центре сообщили, что на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога, в направлении центра;
2. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении м/с "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
4. Круг "20 января";
5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
6. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБА;
8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Бинагадинское шоссе, в сторону м/с "Проспект Азадлыг";
10. Проспект Гара Гараева, от м/с "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
11. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону м/с "Кероглу" (до круга);
12. В направлении трассы Сабунчи-Забрат, м/с "Кероглу".
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