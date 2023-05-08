На этих улицах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в центре сообщили, что на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога, в направлении центра;

2. Трасса Баку - Сумгайыт, в направлении м/с "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

4. Круг "20 января";

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

6. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБА;

8. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Бинагадинское шоссе, в сторону м/с "Проспект Азадлыг";

10. Проспект Гара Гараева, от м/с "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

11. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону м/с "Кероглу" (до круга);

12. В направлении трассы Сабунчи-Забрат, м/с "Кероглу".