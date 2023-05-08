https://news.day.az/society/1562333.html Безналичная оплата стала доступна еще на одном маршруте - ФОТО
Безналичная оплата стала доступна еще на одном маршруте - ФОТО
В Баку с сегодняшнего дня проезд в автобусах по регулярному маршруту №50 (станция метро "Нефтчиляр" - поселок Ени Гюнешли) оплачивается в безналичном порядке.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), данным маршрутом ежедневно пользуется около 10 тысяч пассажиров.
Поэтапный перевод автобусных маршрутов на безналичную оплату проезда продолжается.
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