Безналичная оплата стала доступна еще на одном маршруте

В Баку с сегодняшнего дня проезд в автобусах по регулярному маршруту №50 (станция метро "Нефтчиляр" - поселок Ени Гюнешли) оплачивается в безналичном порядке.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), данным маршрутом ежедневно пользуется около 10 тысяч пассажиров.

Поэтапный перевод автобусных маршрутов на безналичную оплату проезда продолжается.