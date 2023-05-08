Парламент обсудил перечень социально чувствительных семей и детей из них
В Азербайджане подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из этих семей.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данный вопрос был включен в "Годовой отчет Национального координатора по противодействию торговле людьми", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека и правовой политике и государственному строительству.
В прошлом году был подготовлен перечень социально чувствительных семей и детей из этих семей с проведением регулярных мониторингов, охвативших регионы республики, в связи с уклонением детей от обязательного образования и безнадзорностью, с семьями проводилась индивидуальная профилактическая работа.
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