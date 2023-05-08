Сколько находящихся в розыске в Азербайджане было задержано за прошедший год?

Из 23 человек находящихся в розыске в прошлом году были задержаны 9 человек, поиски 14 человек продолжаются. Было установлено, что 11 из 14 разыскиваемых лиц находятся в других странах.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал начальник Главного управления МВД Азербайджана по борьбе с торговлей людьми Ази Асланов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Он отметил, что в соответствующие структуры были представлены документы по вопросу экстрадиции этих лиц в Азербайджан.

Асланов добавил, что из 12 человек, которым в прошлом году судами были вынесены обвинительные приговоры, 9 были приговорены к срокам от 7 до 10 лет, 1 - к 3 годам лишения свободы, 1 - к ограничению свободы, еще 1 человек - к отсрочке наказания до достижения находящимся на его попечении ребенком 14 лет.