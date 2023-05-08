Задержаны граждане Непала, пытавшиеся нарушить госграницу Азербайджана

6 мая в 21:59 на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" Пограничных войск ГПС Азербайджана были задержаны 10 граждан Непала, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Надирли Халид Теймур оглу и Агаев Турал Теймур оглу, которые были проводниками задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.