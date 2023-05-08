https://news.day.az/society/1562447.html Исполнение распоряжения о помиловании началось с пенитенциарного учреждения №11 - ФОТО
Исполнение распоряжения о помиловании началось с пенитенциарного учреждения №11 - ФОТО
Исполнение распоряжения о помиловании по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева началось с пенитенциарного учреждения №11.
Как сообщает в понедельник Day.Az, из данного учреждения были освобождены 8 человек. Из них один человек является гражданином России, 7 - гражданами Азербайджана.
Согласно распоряжению, сокращен срок отбывания наказания в этом пенитенциарном учреждении еще 24 лицам.
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