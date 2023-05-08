Минздрав обеспечил потребности больных гемофилией и талассемией в донорской крови

Ежегодно 8 мая отмечается Международный день талассемии. Основная цель Международного дня, который был учрежден Международной федерацией талассемии в 1994 году, является информирование общества о том, что необходимо сделать для людей с талассемией. Это прежде всего профилактика, наличие препаратов крови, доступ к качественному медицинскому обслуживанию, социальная интеграция, а также доступ к научным исследованиям и новым терапевтическим подходам.

Как передает Day.Az, в последние годы в Азербайджане были приняты важные меры, направленные на лечение и диагностику талассемии. Так, реализация программ мероприятий, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 июля 2005 года "О применении Закона Азербайджанской Республики "О государственной заботе о лицах, больных наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией", позволила полностью обеспечить потребности таких больных в донорской крови и железовыводящих лекарственных препаратах, улучшить состояние их здоровья.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года утверждена "Государственная программа по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы", направленная на усиление профилактики талассемии, расширение просветительской работы среди населения и, в целом, усовершенствование медицинской помощи, оказываемой больным талассемией.

Помимо этого, в последние годы с участием ряда неправительственных организаций были осуществлены целенаправленные меры по борьбе с талассемией. Так, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Баку открылся Республиканский центр талассемии (Национальный центр гематологии и трансфузиологии), где пациенты, страдающие этой болезнью, стали бесплатно получать необходимые медикаменты и квалифицированную медицинскую помощь, а общественность страны активно подключилась к решению очень важной проблемы - донорству крови. В настоящее время в нашей стране проводится современный и радикальный метод лечения больных талассемией - трансплантация костного мозга.