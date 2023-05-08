Агентство по разминированию отчиталось о зачищенных территориях

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 1-6 мая в Тертере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачине, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 88 противопехотных, 75 противотанковых мин и 123 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 356 гектаров, говорится в сообщении.