https://news.day.az/society/1562497.html Ветераны Великой Отечественной Войны получили единовременной материальную помощь
Ветераны Великой Отечественной Войны получили единовременной материальную помощь
В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 апреля 2023 года министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана завершена выплата единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов и другим лицам, предусмотренным распоряжением, сообщает в понедельник Day.Az.
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