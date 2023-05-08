Избрана мера пресечения в отношении Мухаммета Гюндуза, обвиняемого в убийстве жены

Рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении гражданина Турции Мухаммета Гюндуза, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает в понедельник Day.Az, согласно решению Абшеронского районного суда в отношении Гюндуза была избрана мера пресечения в виде четырехмесячного ареста.

По словам обвиняемого, он совершил преступление на почве ревности и раскаивается в содеянном.

Отметим, что 7 мая в районную прокуратуру поступила информация о смерти Туркан Гюндюз, 1982 года рождения. Были выявлены основания для подозрения в совершении умышленного убийства Туркан Гюндуз ее мужа, гражданина Турции Мухаммета Гюндуза (1967 года рождения).

По данному факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Мухаммет Гюндуз был задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что Туркан Гюндуз была известным пластическим хирургом.