Объявлены результаты проведенных 9 апреля выпускных экзаменов

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 9 апреля.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, учащиеся 9-х классов, принимавшие участие в экзамене, могут перейти по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/), введя в систему рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код) и ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением листа ответов.

С полным текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке.